Мінекономіки Німеччини стверджує, що країні вистачить газу взимку

Міністерство економіки та енергетики Німеччини запевнило, що країна матиме достатньо газу взимку, незважаючи на те, що цільовий показник заповненості сховищ не був досягнутий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Речниця міністерства заявила, що "постачання газу в Німеччині на майбутню зиму гарантоване навіть за поточного рівня заповненості сховищ".

Вона нагадала, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Німеччина успішно диверсифікувала джерела постачання. Зокрема, збільшення обсягів імпорту скрапленого природного газу (СПГ) допомогло зменшити побоювання щодо дефіциту. Більшу частину СПГ Німеччина отримує зі США, певні обсяги надходять також із Близького Сходу.

"З огляду на це, цільовий показник заповненості сховищ у 70 відсотків слід сприймати гнучко, враховуючи загальну ситуацію із забезпеченням енергоресурсами", – додала речниця.

За даними європейської платформи AGSI, яка відображає ключову інформацію про стан енергетичного ринку, німецькі газосховища заповнені приблизно на 61,2 відсотка. Хоча до 1 листопада рівень заповнення мав сягнути 70 відсотків.

Цей показник також виявився нижчим за середній рівень по Європейському Союзу, який становить майже 75 відсотків.

У серпні у Нідерландах попередили про можливу нестачу газу за умов суворої зими.

Раніше повідомлялось, що внаслідок війни США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років.