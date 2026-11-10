В Германии призвали к немедленным действиям из-за исторически низкого уровня запасов газа

По данным операторов, по состоянию на 1 ноября газохранилища в Германии были заполнены лишь на 61%; в связи с этим прозвучали предупреждения о том, что стране может не хватить газа в случае суровой зимы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Это "исторически низкий уровень заполнения; при чрезвычайно низких температурах следующей зимой невозможно будет полностью гарантировать поставки газа в Германии", предупредила во вторник Инициатива по хранению энергии (INES).

Она видит "насущную необходимость принять меры по стратегической подготовке к зиме".

Согласно правительственным нормам, по состоянию на 1 ноября большинство хранилищ должны быть заполнены как минимум на 80%. Однако из-за высоких мировых цен, вызванных войной на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, импорт и хранение природного газа в настоящее время практически нерентабельны. Федеральный министр экономики Катерина Райхе исключает возможность вмешательства правительства.

Если необходимые уровни заполнения не будут достигнуты, правительство может издать распоряжение о дозаправке хранилищ. Одно из опасений заключается в том, что поставщики газа спекулируют именно на этом сценарии, поскольку в таком случае правительство, вероятно, будет покупать газ по любой цене.

INES предложила создать государственный газовый резерв для подготовки к зиме, а также ввести "компенсацию разницы между рыночной стоимостью и затратами на хранение газа" или обязать участников рынка использовать хранилища. В принципе, возможно и сочетание обоих подходов.

На прошлой неделе Министерство экономики и энергетики Германии заверило, что страна будет иметь достаточно газа зимой, несмотря на то, что целевой показатель заполненности хранилищ не был достигнут.

В августе в Нидерландах предупредили о возможной нехватке газа в случае суровой зимы.

Ранее сообщалось, что в результате войны США против Ирана и перекрытия экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими уровнями запасов газа за последние 15 лет.