У Берліні пройшли масштабні рейди, спрямовані проти злочинів з вогнепальною зброєю

Берлінська поліція провела масштабну операцію за участю підрозділів спеціального призначення з метою боротьби зі злочинами, пов’язаними з вогнепальною зброєю, зокрема проти байкерської банди Hells Angels.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами речника поліції Флоріана Ната, ввечері близько 300 правоохоронців провели обшуки в дев’яти квартирах підозрюваних та у клубному приміщенні Hells Angels у районі Бісдорф на сході Берліна. Одне з приміщень розташоване в Бранденбурзі.

Як повідомляється, операцію очолював спеціальний підрозділ Ferrum Берлінського земельного управління кримінальної поліції (LKA), який вже майже рівно рік проводить масштабні операції проти насильницьких угруповань організованої злочинності та власників вогнепальної зброї в Берліні.

У рейді, який розпочався близько 19:00 і охопив кілька берлінських районів, брали участь підрозділи поліції з боротьби з масовими заворушеннями, підрозділи спеціальних операцій Державного кримінального управління (LKA) та підрозділ спеціального призначення GSG 9 Федеральної поліції. Ці підрозділи завжди залучаються, коли підозрювані вважаються озброєними та потенційно небезпечними. Їх підтримували підрозділи технічної підтримки поліції, які за необхідності можуть відкривати міцні двері та сейфи для отримання доступу до доказів.

Обшук клубу Hells Angels міг бути не випадковим – там саме відбувалося барбекю, яке поліція перервала. Також було зазначено, що існують зв’язки між байкерами та злочинними угрупованнями, зокрема тими, що володіють незаконною вогнепальною зброєю. "Тут йдеться виключно про злочини, пов’язані зі зброєю", – сказав Нат.

За даними поліції, розслідування часто спрямовані проти турецьких злочинних угруповань, які здебільшого вимагають гроші у власників магазинів та ресторанів турецького походження в Берліні. З ресторанів, магазинів та приватних квартир ведуть обстріл; у деяких випадках люди отримували поранення. Кілька разів у барах підривали невеликі вибухові пристрої, такі як ручні гранати.

З точки зору поліції, проведені досі розслідування допомогли "пролити світло на злочинні структури, а також ідентифікувати та заарештувати підозрюваних".

За останні роки рівень збройного насильства в Берліні різко зріс. У першому півріччі 2026 року поліція зафіксувала загалом 585 правопорушень із застосуванням вогнепальної зброї, зокрема 324 погрози та 261 стрілянину.

Наприкінці вересня понад 1 000 поліцейських провели рейди в Німеччині, Бельгії, Болгарії та Нідерландах проти міжнародної мережі з відмивання грошей, пов’язаної з членами байкерського угруповання Hells Angels.

Співробітники поліції та Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у серпні затримали у Варшаві трьох росіян чеченського походження, у квартирі яких було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси.