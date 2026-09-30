У чотирьох країнах Європи пройшли масштабні рейди проти байкерської банди

У середу рано-вранці понад 1 000 поліцейських провели рейди в Німеччині, Бельгії, Болгарії та Нідерландах, спрямовані проти міжнародної мережі з відмивання грошей, пов’язаної з членами байкерського угруповання Hells Angels.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Джерела повідомили dpa, що було виконано 14 ордерів на арешт, а влада намагається конфіскувати активи на суму 48,6 млн євро.

Речниця поліції Дуйсбурга зазначила, що операція була спрямована проти міжнародної мережі відмивання грошей, а також проти злочинної організації, якою, за інформацією dpa, є Hells Angels.

За даними поліції, обшукується понад 100 об’єктів нерухомості, а під слідством перебуває 71 особа.

Влада зазначила, що серед підозрюваних є особи, відповідальні за мережу відмивання грошей, що діє по всій Німеччині та Європі, а також провідні члени байкерського угруповання.

Їх підозрюють у таких злочинах, як створення злочинної організації, вимагання, організоване шахрайство та відмивання грошей. Розслідування також стосується ймовірних злочинів, пов’язаних зі зброєю, нападів та ухилення від сплати податків.

У середу вранці кореспондент dpa став свідком масштабної поліцейської операції за участю спецпідрозділів за адресою впливового члена Hells Angels у Дуйсбурзі.

Поліція повідомила, що більшість обшуків проводиться у землі Північний Рейн-Вестфалія, тоді як шість об’єктів обшукують в інших німецьких землях. Сім об’єктів також обшукують в Бельгії, Болгарії та Нідерландах.

Операцію очолюють прокурори Дуйсбурга, до неї також залучено управління з боротьби з фінансовими злочинами землі Північний Рейн-Вестфалія.

ЗМІ повідомили, що розслідування триває вже понад чотири роки і було розпочато після стрілянини в Дуйсбурзі в травні 2022 року. У зіткненні між байкерами та членами турецько-ліванської розширеної родини брали участь понад 100 осіб.

У квітні стало відомо, що поліція німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія провела масштабну операцію, спрямовану проти байкерського угруповання Hells Angels.

За її результатами слідчі вилучили майно на суму до 2,5 млн євро.