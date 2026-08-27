Польські силовики затримали у Варшаві трьох чеченців, у яких виявили зброю

Співробітники поліції та Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали у Варшаві трьох росіян чеченського походження, у квартирі яких було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про проведену операцію повідомив на X міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський, пише "Європейська правда".

"Троє затриманих росіян чеченського походження, незаконна вогнепальна зброя разом із боєприпасами у квартирі у варшавському районі Воля", – написав міністр.

Trzech zatrzymanych Rosjan czeczeńskiego pochodzenia, nielegalna broń palna wraz z amunicją w mieszkaniu na warszawskiej Woli – efekt sprawnie przeprowadzonej akcji funkcjonariuszy @Policja_KSP i @ABW_GOV_PL 👏 pic.twitter.com/uGJHov4FFN – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 27, 2026

Поліція повідомила, що під час обшуку було вилучено три одиниці зброї, уточнює Onet. Затримані – чоловіки віком 21, 25 та 42 роки.

За клопотанням районного прокурора Варшави-Волі 42-річного чоловіка було заарештовано на три місяці. Йому загрожує покарання від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Щодо 25-річного чоловіка розпочато процедуру депортації, а 21-річного після допиту у ролі свідка відпустили.

Затримання відбулося минулих вихідних після того, як служби отримали інформацію про можливу діяльність організованого злочинного угруповання.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року у Польщі сталося вбивство російського карикатуриста Семьона Скрепецького в центрі міста Біла Підляська. Невідомий зловмисник з близької відстані зробив кілька пострілів у Скрепецького, він помер на місці.

Нещодавно у Варшаві знайшли мертвим у квартирі російського опозиціонера Сергєя Власенка. Експертиза не виявила травм, які могли б свідчити про дії третіх осіб.

Раніше у Польщі затримали росіянина, який міг готувати вбивство громадянина України та США.