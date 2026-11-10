В Берлине прошли масштабные рейды, направленные против преступлений с применением огнестрельного оружия

Берлинская полиция провела масштабную операцию с участием подразделений специального назначения с целью борьбы с преступлениями, связанными с огнестрельным оружием, в частности против байкерской банды Hells Angels.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя полиции Флориана Ната, вечером около 300 правоохранителей провели обыски в девяти квартирах подозреваемых и в клубном помещении Hells Angels в районе Бисдорф на востоке Берлина. Одно из помещений расположено в Бранденбурге.

Как сообщается, операцию возглавляло специальное подразделение Ferrum Берлинского земельного управления уголовной полиции (LKA), которое уже почти ровно год проводит масштабные операции против насильственных группировок организованной преступности и владельцев огнестрельного оружия в Берлине.

В рейде, который начался около 19:00 и охватил несколько районов, принимали участие подразделения полиции по борьбе с массовыми беспорядками, подразделения специальных операций Государственного уголовного управления (LKA) и подразделение специального назначения GSG 9 Федеральной полиции. Эти подразделения всегда привлекаются, когда подозреваемые считаются вооружёнными и потенциально опасными. Их поддерживали подразделения технической поддержки полиции, которые при необходимости могут вскрывать прочные двери и сейфы для получения доступа к уликам.

Обыск клуба Hells Angels мог быть неслучайным – там как раз проходило барбекю, которое полиция прервала. Также было отмечено, что существуют связи между байкерами и преступными группировками, в частности теми, которые владеют незаконным огнестрельным оружием. "Речь идет исключительно о преступлениях, связанных с оружием", – сказал Нат.

По данным полиции, расследования часто направлены против турецких преступных группировок, которые в основном вымогают деньги у владельцев магазинов и ресторанов турецкого происхождения в Берлине. Из ресторанов, магазинов и частных квартир ведут обстрелы; в некоторых случаях люди получали ранения. Несколько раз в барах взрывали небольшие взрывные устройства, такие как ручные гранаты.

По словам правоохранителей, проведенные до сих пор расследования помогли "пролить свет на преступные структуры, а также идентифицировать и арестовать подозреваемых".

За последние годы уровень вооружённого насилия в Берлине резко вырос. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала в общей сложности 585 правонарушений с применением огнестрельного оружия, в том числе 324 угрозы и 261 случай стрельбы.

В конце сентября более 1 000 полицейских провели рейды в Германии, Бельгии, Болгарии и Нидерландах против международной сети по отмыванию денег, связанной с членами байкерской группировки Hells Angels.

Сотрудники полиции и Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в августе задержали в Варшаве троих россиян чеченского происхождения, в квартире которых было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.