ЦВК Молдови оголосила дату виборів очільника Гагаузії, попередниця якого – у в'язниці

Вибори башкана (керівника) Гагаузії відбудуться 15 листопада, одночасно з виборами до Народних зборів автономії.

Дату встановила Центральна виборча комісія Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Посада башкана стала вакантною після того, як Народні збори Гагаузії офіційно закріпили це рішення 17 серпня.

Згідно із законодавством, вибори башкана мають відбутися не пізніше ніж через три місяці після того, як посада стала вакантною. Виборчий кодекс також передбачає, що вибори проводяться у другу або третю неділю листопада.

26 серпня ЦВК звернулася до Народних зборів із вимогою визначити дату виборів. Комісія рекомендувала провести голосування 15 листопада – в один день із виборами депутатів Народних зборів Гагаузії.

Про намір балотуватися на посаду башкана повідомляв колишній депутат від Партії соціалістів Федір Гагауз.

Нагадаємо, рік тому попередню очільницю регіону від партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.

У травні за підсумками апеляційного розгляду рішення підтвердили.

Повноваження парламенту Гагаузії закінчилися ще в листопаді 2025 року, а нові вибори досі не відбулися через конфлікт з Кишиневом щодо виборчого законодавства. Росія намагається використати цю ситуацію, щоб перетворити Гагаузію на інструмент дестабілізації Молдови.

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