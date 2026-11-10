Спецслужбы Молдовы заявляют об активизации РФ в преддверии предстоящих выборов

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы фиксирует подготовку России к усилению влияния в преддверии предстоящих выборов в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава ведомства Александр Мустяце, которого цитирует телеканал Moldova1.

Мустяце отметил, что такая активность уже наблюдается в Гагаузии, где должны состояться выборы башкана и Народного собрания.

Глава СИБ подчеркнул, что Молдову вновь ждут выборы.

"Нас вновь ждут три избирательных года. Мы уже сейчас видим, насколько интенсивно готовится и активизирует свои действия Российская Федерация. У нас должны состояться выборы в одном из регионов Молдовы, где мы уже фиксируем очень интересные действия. Не будем вдаваться в подробности, но это происходит прямо сейчас", – заявил Мустяце.

По словам главы спецслужбы, достигнутый прогресс в укреплении национальной безопасности не означает, что угрозы полностью исчезли. Институты должны и в дальнейшем предотвращать риски совместно с европейскими партнерами.

"Эта борьба не заканчивается. Тот факт, что Молдова показала очень хорошие результаты в сфере безопасности и обороны, не означает, что нужно останавливаться. Это непрерывный процесс", – добавил он.

Мустяце также отметил, что благодаря реформе СИБ, начатой в 2022 году, значительно расширилось сотрудничество с европейскими спецслужбами. Молдова тесно сотрудничает с разведывательным центром ЕС (INTCEN) и, по словам чиновника, из "потребителя" региональной безопасности превратилась в её активного "генератора".

В Гагаузии 15 ноября состоятся двойные выборы: депутатов Народного собрания и башкана. В начале сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Павел Постика сообщил, что на выборах башкана кандидатам впервые придется подтверждать знание государственного языка.

Напомним, год назад бывшую главу региона от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла её "оккупировать" и что следует делать Украине