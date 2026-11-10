В Англії школярам заборонять мати при собі мобільні телефони протягом навчального дня

Згідно з більш суворими урядовими рекомендаціями в Англії, учням буде заборонено мати при собі мобільні телефони протягом усього навчального дня.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на BBC.

У червні набули чинності нормативні рекомендації, згідно з якими школи та освітні фонди несуть юридичну відповідальність за забезпечення відсутності мобільних телефонів протягом усього дня.

Міністри заявляють, що зміни до цих рекомендацій, які набудуть чинності з вересня 2027 року, виходитимуть за межі чинної в деяких школах політики, за якою телефони можуть залишатися в рюкзаках учнів, якщо їх не видно і не чутно.

Однак профспілки директорів шкіл заявили, що школам буде важко впровадити нові, більш суворі правила без додаткового фінансування з боку уряду.

Міністерка освіти Люсі Пауелл зазначила, що "чітке послання" уряду батькам та учням полягає в тому, що "школа – це місце для навчання та дружби, а не для гортання екранів".

Доступ до мобільних телефонів "створює ризик відволікання дітей від навчання та від спілкування один з одним", заявили в уряді.

Школи зможуть самостійно вирішувати, як дотримуватися цих рекомендацій. Деякі школи придбали герметичні чохли або надійні шафки. Інші забирають телефони на початку дня або взагалі заборонили їх приносити на територію школи.

Оскільки сфера освіти є децентралізованою, підхід до використання телефонів у школах різниться по всій Великій Британії.

У Шотландії уряд заявив, що запровадить новий закон, який обмежить особисте використання телефонів у школах, і влітку розпочав консультації з цього питання.

У Уельсі парламент (Senedd) нещодавно проголосував проти пропозиції запровадити загальнонаціональну законодавчу заборону на використання мобільних телефонів у класах. Школам, як і раніше, рекомендується обмежувати використання мобільних телефонів під час навчального дня, але директори мають свободу дій щодо того, як саме впроваджувати власні правила.

А в Північній Ірландії міністр освіти Пол Гіван у серпні розпочав 12-тижневі консультації щодо доцільності законодавчої заборони на використання мобільних телефонів у школах, закликавши до "більш рішучого та послідовного підходу в усій нашій системі освіти".

Правила щодо використання мобільних телефонів у школах не пов’язані з майбутньою забороною у Великій Британії на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років, яку планується запровадити в березні.

Греція стала першою державою-членом ЄС, яка оголосила, що з 1 січня 2027 року заборонить доступ до соціальних мереж дітям та підліткам віком до 15 років.

Також Норвегія готує заборону на "шкідливі" соцмережі та ігри для дітей, такі як месенджери та ігрові платформи Roblox, Snapchat і TikTok.