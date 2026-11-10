В Англии школьникам запретят иметь при себе мобильные телефоны в течение учебного дня

Согласно более строгим правительственным рекомендациям в Англии, ученикам будет запрещено иметь при себе мобильные телефоны в течение всего учебного дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В июне вступили в силу нормативные рекомендации, согласно которым школы и образовательные фонды несут юридическую ответственность за обеспечение отсутствия мобильных телефонов в течение всего дня.

Министры заявляют, что изменения в эти рекомендации, которые вступят в силу с сентября 2027 года, выйдут за рамки действующей в некоторых школах политики, согласно которой телефоны могут оставаться в рюкзаках учеников, если их не видно и не слышно.

Однако профсоюзы директоров школ заявили, что школам будет трудно внедрить новые, более строгие правила без дополнительного финансирования со стороны правительства.

Министр образования Люси Пауэлл отметила, что "четкий посыл" правительства родителям и ученикам заключается в том, что "школа – это место для учебы и дружбы, а не для просмотра экранов".

Доступ к мобильным телефонам "создает риск отвлечения детей от учебы и от общения друг с другом", заявили в правительстве.

Школы смогут самостоятельно решать, как соблюдать эти рекомендации. Некоторые школы приобрели герметичные чехлы или надежные шкафчики. Другие забирают телефоны в начале дня или вообще запретили приносить их на территорию школы.

Поскольку сфера образования децентрализована, подход к использованию телефонов в школах различается по всей Великобритании.

В Шотландии правительство заявило, что введет новый закон, ограничивающий личное использование телефонов в школах, и летом начало консультации по этому вопросу.

В Уэльсе парламент (Senedd) недавно проголосовал против предложения ввести общенациональный законодательный запрет на использование мобильных телефонов в классах. Школам, как и прежде, рекомендуется ограничивать использование мобильных телефонов в течение учебного дня, но директора имеют свободу действий в отношении того, как именно внедрять собственные правила.

А в Северной Ирландии министр образования Пол Гиван в августе начал 12-недельные консультации по целесообразности законодательного запрета на использование мобильных телефонов в школах, призвав к "более решительному и последовательному подходу во всей нашей системе образования".

Правила использования мобильных телефонов в школах не связаны с предстоящим в Великобритании запретом на пользование социальными сетями для лиц в возрасте до 16 лет, который планируется ввести в марте.

Греция стала первой страной-членом ЕС, объявившей, что с 1 января 2027 года запретит доступ к социальным сетям детям и подросткам в возрасте до 15 лет.

Также Норвегия готовит запрет на "вредные" социальные сети и игры для детей, такие как мессенджеры и игровые платформы Roblox, Snapchat и TikTok.