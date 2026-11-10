Рубіо: зовнішня політика Трампа не зміниться попри поразку на проміжних виборах

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що поразка республіканців на проміжних виборах не вплине на підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики.

Заяву очільника американського зовнішньополітичного відомства наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо, який виступив перед журналістами після переговорів зі своїми колегами з G7, заявив, що президент Дональд Трамп визначатиме політику США на власний розсуд, незважаючи на нищівну поразку Республіканської партії на проміжних виборах.

Він зазначив, що Трамп налаштований на припинення конфліктів з Іраном та між Росією й Україною, однак США дотримуватимуться підходу "Америка понад усе" на світовій арені.

"Конгрес відіграє певну роль у нашій зовнішній політиці, особливо в питаннях фінансування та контролю, але головним чинником, що визначає зовнішню політику, завжди був і залишатиметься президент", – сказав Рубіо.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Опісля Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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