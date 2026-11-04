Демократи здобули більшість у Палаті представників

Демократична партія здобула 220 місць з необхідних 218 для більшості у Палаті представників, таким чином закріпивши свій контроль над обома палатами Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на попередні результати проміжних виборів.

Демократи подолали необхідну для отримання більшості позначку у 218 місць у Палаті представників. За поточними даними, вони отримують 220 місць у нижній палаті, а республіканці – 128. 87 місць ще залишаються невизначеними з огляду на продовження підрахунків голосів.

Попередні результати виборів до Палати представників США

Таким чином Демократична партія закріпила за собою контроль над обома палатами Конгресу.

На виборах до Сенату партія здобула 53 місця (з необхідних для більшості 51). Республіканці отримали 42 сенаторів. Ще 5 посад у верхній палаті залишаються невизначеними.

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Трамп також заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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