Трамп заявив, що визнає результати виборів до Конгресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "абсолютно готовий" визнати результати проміжних виборів до Конгресу, на яких його Республіканська партія втрачає більшість в обох палатах.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю The New York Times у ніч виборів, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що готовий співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

"Ми, знаєте, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ми, мабуть, щось придумаємо", – заявив глава Білого дому.

Трамп звинуватив у поразках республіканців той факт, що його не було у виборчому бюлетені, і назвав своє рішення розпочати війну з Іраном "дуже мудрим".

Він також сказав, що не шкодує про підтримку таких кандидатів, як сенаторка-республіканка від Південної Кароліни Дарлін Грем та генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, які програли свої вибори до Сенату.

У короткій розмові з The New York Times президент звучав стримано. Водночас він наполягав, що ні про що не шкодує щодо перших двох років свого другого терміну.

"Я вважаю це найуспішнішим дворічним періодом в історії будь-якого президента", – сказав Трамп.

Обіцянка Трампа визнати результати виборів пролунала після його постійних зусиль посіяти сумніви щодо безпеки виборів.

Коментарі президента прозвучали після того, як у вівторок увечері він зібрався у Східній кімнаті Білого дому разом із деякими своїми головними помічниками, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, генерального прокурора Тодда Бланша та міністра торгівлі Говарда Лутніка, щоб спостерігати за оголошенням результатів. Деякі з присутніх описали це як "похмуру" та "похоронну" атмосферу.

Протягом вечора Трамп висловлював своє розчарування політичними помічниками та звинувачував їх у наданні йому неправдивої інформації про опитування напередодні виборів, повідомляють джерела.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників.

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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