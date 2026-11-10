Рубио: внешняя политика Трампа не изменится, несмотря на поражение на промежуточных выборах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поражение республиканцев на промежуточных выборах не повлияет на подход администрации Дональда Трампа к внешней политике.

Заявление главы американского внешнеполитического ведомства приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Рубио, выступивший перед журналистами после переговоров со своими коллегами из G7, заявил, что президент Дональд Трамп будет определять политику США по своему усмотрению, несмотря на сокрушительное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах.

Он отметил, что Трамп настроен на прекращение конфликтов с Ираном и между Россией и Украиной, однако США будут придерживаться подхода "Америка превыше всего" на мировой арене.

"Конгресс играет определенную роль в нашей внешней политике, особенно в вопросах финансирования и контроля, но главным фактором, определяющим внешнюю политику, всегда был и останется президент", – сказал Рубио.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

После этого Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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