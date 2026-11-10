Україна розпочала перемовини в ОАЕ з зустрічі з представниками ЄС і НАТО

Керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив про початок роботи в Об’єднаних Арабських Еміратах, де в найближчі два дні мають відбутися перемовини у форматі Україна-США-Росія.

Про це він написав у Telegram, передає "Європейська правда".



За його словами, перша зустріч відбувається з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

"Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів", – зазначив Умєров.



Далі, за його словами, запланований тристоронній формат за участю України, США та Росії.



Українську делегацію разом з Умєровим представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.



"Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", – написав Умєров.

У понеділок, 9 листопада, керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не вважає, що цього разу під час тристоронніх переговорів Україна-США-РФ буде "прорив".