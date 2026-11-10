Украина начала переговоры в ОАЭ со встречи с представителями ЕС и НАТО

Руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о начале работы в Объединенных Арабских Эмиратах, где в ближайшие два дня должны состояться переговоры в формате Украина-США-Россия.

Об этом он написал в Telegram, передает "Европейская правда".



По его словам, первая встреча проходит с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Сверяем позиции и координируем шаги перед следующим этапом переговоров", – отметил Умеров.



Далее, по его словам, запланирован трехсторонний формат с участием Украины, США и России.



Украинскую делегацию вместе с Умеровым представляют Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.



"Наши ключевые приоритеты – прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры. Работаем над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", – написал Умеров.

В понедельник, 9 ноября, руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не считает, что на этот раз в ходе трехсторонних переговоров Украина-США-РФ произойдет "прорыв".