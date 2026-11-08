На зустрічі глав МЗС G7 обговорять кібератаки, за якими могли стояти проросійські хакери

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що міністри закордонних справ країн G7 обговорять нещодавні кібератаки, які, як підозрюється, були здійснені проросійськими угрупованнями.

Про це він сказав під час виступу у МЗС Італії у неділю, 8 листопада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Таяні, його французький колега Жан-Ноель Барро прийняв пропозицію додати це питання до порядку денного.

"Тож завтра та післязавтра ми будемо його обговорювати", – сказав він.

Ця дискусія стосується інциденту, про який стало відомо у суботу, 7 листопада, коли Таяні заявив, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті дані.

Варто зауважити, що Таяні утримався від того, щоб безпосередньо звинувачувати російський уряд у цих кібератаках.

"Я сказав, що хакери є проросійськими. Я не казав, що відповідальність лежить на російському уряді. Якби я мав докази причетності російського уряду, я б про це сказав", – додав італійський міністр.

Нагадаємо, влітку російські пранкери Вован і Лексус розіграли старшого радника президента Литви Дейвідаса Матульоніса.

Також жертвою російських пранкерів став радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмови пранкерів з ним російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.