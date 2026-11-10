Сибига рассказал главе МИД Франции о ситуации на поле боя в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в Париже, где проходит встреча глав МИД стран G7.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал в своем аккаунте в Х.

Сибига поблагодарил Барро за то, что французская сторона поставила Украину в центр повестки дня, в частности благодаря специальной сессии "G7+Украина".

"Я проинформировал своего коллегу о ситуации на поле боя, мирных усилиях и международных событиях. Мы обсудили весь спектр приоритетов – от энергетической устойчивости до оборонной поддержки и санкций против России", – отметил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что Украина ценит усилия, "которые помогли мобилизовать поддержку энергетической безопасности" этой зимой.

Кроме того, по словам министра, украинская сторона рассчитывает на дальнейшую координацию для укрепления противовоздушной обороны.

Сообщалось, что министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) проведут во вторник, 10 ноября, в Париже отдельное заседание, посвященное поддержке Украины.

Также министры иностранных дел стран G7 обсудят недавние кибератаки, которые, как подозревается, были осуществлены пророссийскими группировками.