В ОАЭ стартовали переговоры в формате Украина-США-Россия

Руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о начале переговоров в формате Украина-США-Россия.

Об этом он написал в Telegram, передает "Европейская правда".

Перед этим состоялась встреча с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также должны были присоединиться спецпредставители США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Перешли к трехстороннему формату переговоров Украина–США–Россия. На повестке дня – ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира", – написал Умеров.



"Работаем в соответствии с задачами, определёнными президентом Украины", – добавил он.

В понедельник, 9 ноября, руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде и член переговорной группы Давид Арахамия не считает, что на этот раз в ходе трехсторонних переговоров Украина-США-РФ произойдет прорыв.