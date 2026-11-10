Стала відома програма візиту Зеленського до Данії

Під час візиту до Данії президент України Володимир Зеленський, окрім зустрічі з прем'єркою Метте Фредеріксен та лідерами Північної Європи, зустрінеться з данськими урядовцями та виступить у парламенті.

Програму візиту наводить данський мовник DR, передає "Європейська правда".

Прибуття українського президента очікують о 13:00 за місцевим часом.

О 13:05 відбудеться так званий "тет-а-тет" – тобто зустріч віч-на-віч, яку, як можна припустити, він проведе з Метте Фредеріксен. Після цього, о 13:45 Зеленський має зустрітися з членами уряду Данії.

О 15:00 відбудеться "бесіда біля каміна" між Фредеріксен та Зеленським у Копенгагенському університеті. Уточнюється, що термін вибрано для позначення дещо більш неформальної розмови.

О 18:00 до резиденції данської прем'єрки прибудуть глави держав країн Північної Європи. О 18:15 відбудеться робоча вечеря за участю лідерів країн Північної Європи та Зеленського в Марієнборзі.

Окрім того, Володимир Зеленський 11 листопада виступить у парламенті Данії – Фолькетингу. Про це йдеться в електронному листі, який голова Фолькетингу Генрік Франдсен надіслав усім депутатам.

Зеленський прибуде до парламенту об 11:00.

В уряді Данії раніше повідомили, що 10 листопада президент Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Копенгагені.

У день його візиту стало відомо, що Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).