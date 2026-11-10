Стала известна программа визита Зеленского в Данию

В ходе визита в Данию президент Украины Владимир Зеленский, помимо встречи с премьер-министром Метте Фредериксен и лидерами Северной Европы, встретится с датскими правительственными чиновниками и выступит в парламенте.

Программу визита приводит датская телерадиокомпания DR, сообщает "Европейская правда".

Прибытие украинского президента ожидается в 13:00 по местному времени.

В 13:05 состоится так называемый "тет-а-тет" – то есть встреча один на один, которую, как можно предположить, он проведет с Метте Фредериксен. После этого, в 13:45 Зеленский должен встретиться с членами правительства Дании. В 15:00 состоится "беседа у камина" между Фредериксен и Зеленским в Копенгагенском университете. Уточняется, что этот термин выбран для обозначения несколько более неформальной беседы. В 18:00 в резиденцию датского премьер-министра прибудут главы государств стран Северной Европы. В 18:15 в Мариенборге состоится рабочий ужин с участием лидеров стран Северной Европы и Зеленского.

Кроме того, Владимир Зеленский 11 ноября выступит в парламенте Дании – Фолькетинге. Об этом говорится в электронном письме, которое председатель Фолькетинга Хенрик Франдсен направил всем депутатам.

Зеленский прибудет в парламент в 11:00.

В правительстве Дании ранее сообщили, что 10 ноября президент Владимир Зеленский будет с визитом в Копенгагене.

В день его визита стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).