Дания выделит ещё 20 млн евро на поддержку энергетики Украины

Дания выделит внеочередную помощь на поддержку украинской энергетики на фоне постоянных ударов со стороны России.

Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

В частности, Дания предоставляет дополнительную помощь в виде чрезвычайной грантовой поддержки в размере 150 млн крон (20 млн евро) для энергетического сектора Украины.

"Мы хотели бы воспользоваться сегодняшним днем, когда Зеленский находится с визитом, чтобы на практике продемонстрировать, что вы можете рассчитывать на поддержку Дании", – отметил Расмуссен.

Министр иностранных дел подчеркнул необходимость сохранения значительной военной поддержки, чтобы Украина имела "максимально сильную позицию".

В правительстве Дании ранее сообщили, что 10 ноября президент Владимир Зеленский будет с визитом в Копенгагене.

В день его визита стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).