На тлі візиту Зеленського до Копенгагена звезли поліцію з усієї країни, діє заборона дронів

Поліцейські майже з усієї Данії беруть участь в охоронних заходах на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Копенгагена для зустрічей з главами держав та урядів країн Північної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Зранку у вівторок данська поліція без уточнення причин повідомила, що найближчими днями буде "більш помітною на вулицях" у зв’язку з "масштабною подією".

Згодом стало відомо про візит президента України та лідерів країн Північної Європи.

"Ця операція має такий масштаб і вимагає таких ресурсів, що поліція Копенгагена не може впоратися з нею самостійно", – заявив старший інспектор поліції Петер Даль із поліції Копенгагена.

Крім того, поліція веде тісний діалог із Данською поліцейською розвідкою (PET) щодо цього візиту.

Візити лідерів також стали причиною введення зони обмежень із забороною польотів дронів та невеликих літальних апаратів над Копенгагеном без спеціального дозволу з вечора понеділка до ранку четверга.

У день візиту Зеленського стало відомо, що Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).

Також Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.