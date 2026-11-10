На фоне визита Зеленского в Копенгаген свезли полицию со всей страны, введен запрет дронов

Полицейские практически со всей Дании участвуют в мерах безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Копенгаген для встреч с главами государств и правительств стран Северной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Утром во вторник датская полиция без уточнения причин сообщила, что в ближайшие дни будет "более заметна на улицах" в связи с "масштабным событием".

Впоследствии стало известно о визите президента Украины и лидеров стран Северной Европы.

"Эта операция имеет такой масштаб и требует таких ресурсов, что полиция Копенгагена не может справиться с ней самостоятельно", – заявил старший инспектор полиции Петер Даль из полиции Копенгагена.

Кроме того, полиция ведет тесный диалог с Датской полицейской разведкой (PET) по поводу этого визита.

Визиты лидеров также стали причиной введения зоны ограничений с запретом на полеты дронов и небольших летательных аппаратов над Копенгагеном без специального разрешения с вечера понедельника до утра четверга.

В день визита Зеленского стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).

Также Дания выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.