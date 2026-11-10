Зеленський вперше виступить з трибуни данського парламенту

Коли 11 листопада президент Володимир Зеленський відвідає данський парламент, він стане першим главою іншої країни, який виступить з трибуни Фолькетингу.

Про це заявив спікер данського парламенту Генрік Франдсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Франдсен надіслав усім депутатам електронного листа, в якому попередив, що Зеленський прибуде до парламенту об 11.00 11 листопада. Також стало відомо, що він стане першим іноземним лідером, який виступить з трибуни Фолькетингу.

"Це визнання того, що ми маємо справу з однією з найвидатніших особистостей у справі захисту свободи та нашої європейської безпеки", – заявив Франдсен.

За словами голови парламенту, це символічний жест, який підкреслює, що "ми пишаємося цим візитом".

Варто зазначити, що Володимир Зеленський вже звертався до членів парламенту Данії – Фолькетингу – це сталося 21 серпня 2023 року. Однак тоді він виступив перед членами Фолькетингу та міністрами у залі Ландстінгсалєн (Landstingssalen), в якій колись засідала верхня палата парламенту, скасована конституцією 1953 року. Тепер же виступ відбудеться у головному залі.

У день візиту Зеленського стало відомо, що Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).

Також Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.