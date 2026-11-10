Зеленский впервые выступит с трибуны датского парламента

Когда 11 ноября президент Владимир Зеленский посетит датский парламент, он станет первым главой другой страны, который выступит с трибуны Фолькетинга.

Об этом заявил спикер датского парламента Хенрик Франдсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Франдсен направил всем депутатам электронное письмо, в котором сообщил, что Зеленский прибудет в парламент в 11:00 11 ноября. Также стало известно, что он станет первым иностранным лидером, который выступит с трибуны Фолькетинга.

"Это признание того, что мы имеем дело с одной из самых выдающихся личностей в деле защиты свободы и нашей европейской безопасности", – заявил Франдсен.

По словам спикера парламента, это символический жест, который подчеркивает, что "мы гордимся этим визитом".

Стоит отметить, что Владимир Зеленский уже обращался к членам датского парламента – Фолькетинга – это произошло 21 августа 2023 года. Однако тогда он выступил перед членами Фолькетинга и министрами в зале Ландстингсален (Landstingssalen), в котором когда-то заседала верхняя палата парламента, упраздненная конституцией 1953 года. Теперь же выступление состоится в главном зале.

В день визита Зеленского стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).

Также Дания внепланово выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.