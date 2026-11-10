Британія інвестує 90 млн фунтів у дрони та захист підводної інфраструктури

Велика Британія у вівторок оголосила про виділення 90 млн фунтів стерлінгів (121 млн доларів) на закупівлю дронів, датчиків та систем штучного інтелекту, щоб допомогти Королівському флоту протистояти російським підводним загрозам у Північній Атлантиці та захистити критично важливу інфраструктуру.

Про це йдеться в заяві британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

У рамках першого етапу програми "Атлантичний бастіон" Королівського флоту будуть впроваджені нові дрони, датчики та системи штучного інтелекту для захисту підводних кабелів та енергетичних мереж.

Нова технологія, відома під назвою Atlantic Net, діятиме у поєднанні з екіпажним флотом Королівського флоту з метою виявлення російських підводних човнів, захисту ядерного стримувального потенціалу та критично важливої підводної інфраструктури.

Завдяки Atlantic Net британський флот отримає нову мережу автономних систем, що діятимуть у Північній Атлантиці.

До її складу увійдуть сучасні датчики, які допоможуть виявляти російські підводні човни та злочинну діяльність, а також безпілотні системи, здатні патрулювати морські глибини та вистежувати загрози.

Ця високотехнологічна мережа створить єдину службу спостереження, яка забезпечить військові кораблі, що ведуть відстеження підводних човнів, та підводні човни класу Astute більш раннім попередженням про загрози та чіткішим уявленням про діяльність під поверхнею води.

"Атлантичний бастіон" – це план Королівського флоту щодо створення гібридних військово-морських сил для пошуку та відстеження ворожих підводних човнів, а також захисту розгалуженої мережі критично важливої підводної інфраструктури, яка з’єднує та забезпечує енергією Велику Британію та її союзників, включаючи кабелі зв’язку та енергетичні мережі.

Співпрацюючи з НАТО та союзниками в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF), цей план посилить захист від втручання, саботажу та ворожих дій, а програма Atlantic Net збільшить масштаб, безперервність та стійкість підводного спостереження.

Королівський флот та компанія Ocean Infinity Solutions об’єднають морські системи, підводні засоби виявлення, засоби зв’язку, дистанційне управління та послуги з обробки даних у єдиний комплекс, яким керуватиме Королівський флот.

На початку листопада стало відомо, що німецький стартап Stark Defence планує наступного року спустити на воду 24-метрове безпілотне надводне судно, призначене для охорони підводних кабелів та відстеження російського "тіньового флоту" у європейських водах.

Повідомляли також, що ЄС заявляв про намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі з метою протидіяти "тіньовому флоту" Росії та захистити підводну інфраструктуру.