Німецький стартап розробляє інноваційне судно для відстеження російського "тіньового флоту"

Німецький стартап Stark Defence планує наступного року спустити на воду 24-метрове безпілотне надводне судно, призначене для охорони підводних кабелів та відстеження російського "тіньового флоту" у європейських водах.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними компанії, надводне судно Vanta 24 може перевозити до 50 метричних тонн, включаючи озброєння, таке як ракети та гармати, і рухатися зі швидкістю понад 64 км/год без екіпажу на борту.

Компанія Stark, заснована у 2024 році для виробництва ударних дронів, вже розробила два менші судна. Vanta 24 робить її однією з кількох нових компаній у сфері оборонних технологій, які пропонують широкий спектр військової продукції, заснованої на новітньому програмному забезпеченні та технологіях.

У компанії повідомили, що майбутнє судно призначене для "нового потенційного поля бою" в Балтійському та Північному морях, де панують високі хвилі та морозні температури. Стартап також розробляє датчик радіоелектронної боротьби, який потенційно буде здатний виявляти передавачі та радари на відстані до 100 км.

Stark планує розробляти Vanta 24 у Великій Британії та Німеччині. Компанія вже має контракти на постачання дронів із чотирма країнами НАТО, але поки не розголошує, з якими саме.

Нагадаємо, ЄС заявляв про намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі з метою протидіяти "тіньовому флоту" Росії та захистити підводну інфраструктуру.

Нагадаємо, на початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.