Великобритания инвестирует 90 млн фунтов в дроны и защиту подводной инфраструктуры

Великобритания во вторник объявила о выделении 90 млн фунтов стерлингов (121 млн долларов) на закупку дронов, датчиков и систем искусственного интеллекта, чтобы помочь Королевскому флоту противостоять российским подводным угрозам в Северной Атлантике и защитить критически важную инфраструктуру.

Об этом говорится в заявлении британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

В рамках первого этапа программы "Атлантический бастион" Королевского флота будут внедрены новые дроны, датчики и системы искусственного интеллекта для защиты подводных кабелей и энергетических сетей.

Новая технология, известная под названием Atlantic Net, будет действовать в сочетании с экипажным флотом Королевского флота с целью обнаружения российских подводных лодок, защиты ядерного сдерживающего потенциала и критически важной подводной инфраструктуры.

Благодаря Atlantic Net британский флот получит новую сеть автономных систем, которые будут действовать в Северной Атлантике.

В её состав войдут современные датчики, которые помогут выявлять российские подводные лодки и преступную деятельность, а также беспилотные системы, способные патрулировать морские глубины и выявлять угрозы.

Эта высокотехнологичная сеть создаст единую службу наблюдения, которая обеспечит военные корабли, ведущие слежение за подводными лодками, и подводные лодки класса Astute более ранним предупреждением об угрозах и более четким представлением о деятельности под поверхностью воды.

"Атлантический бастион" – это план Королевского флота по созданию гибридных военно-морских сил для поиска и отслеживания вражеских подводных лодок, а также защиты разветвленной сети критически важной подводной инфраструктуры, которая соединяет и обеспечивает энергией Великобританию и её союзников, включая кабели связи и энергетические сети.

В сотрудничестве с НАТО и союзниками в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) этот план усилит защиту от вмешательства, саботажа и вражеских действий, а программа Atlantic Net увеличит масштаб, непрерывность и устойчивость подводного наблюдения.

Королевский флот и компания Ocean Infinity Solutions объединят морские системы, подводные средства обнаружения, средства связи, дистанционное управление и услуги по обработке данных в единый комплекс, которым будет управлять Королевский флот.

В начале ноября стало известно, что немецкий стартап Stark Defence планирует в следующем году спустить на воду 24-метровое беспилотное надводное судно, предназначенное для охраны подводных кабелей и отслеживания российского "теневого флота" в европейских водах.

Сообщалось также, что ЕС заявил о намерении расширить свою военно-морскую миссию в Средиземном море с целью противодействия "теневому флоту" России и защиты подводной инфраструктуры.