Зеленський прибув до Данії і поділився очікуваннями від візиту

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Данії, де у нього запланована низка двосторонніх зустрічей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав в Х.

Зеленський поінформував, що у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та представниками провідних оборонних компаній.

Запланована також аудієнція у Короля Фредеріка X та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

"Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку", – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і "залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах, що додають захисту життів".

"Дякуємо данському народу й уряду за незмінну підтримку та конкретні рішення, які допомагають нам стояти міцно", – резюмував глава держави.

Повідомляли також, що український президент в ході візиту вперше виступить з трибуни данського парламенту.

У день візиту Зеленського стало відомо, що Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).

Також Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.