Зеленский прибыл в Данию и поделился ожиданиями от визита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Данию, где у него запланирован ряд двусторонних встреч.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в Х.

Зеленский сообщил, что у него запланированы встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями ведущих оборонных компаний.

Также запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

"Главное – это наша безопасность и укрепление обороны. Будут предприняты новые шаги для усиления оборонного потенциала Украины – мощный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Дания с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной и "остается одним из самых надежных партнеров, лидеров в различных форматах, которые способствуют защите жизней".

"Благодарим датский народ и правительство за неизменную поддержку и конкретные решения, которые помогают нам стоять крепко", – резюмировал глава государства.

Сообщалось также, что украинский президент в ходе визита впервые выступит с трибуны датского парламента.

В день визита Зеленского стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).

Также Дания вне очереди выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.