ЄС допоможе Україні через механізм цивільного захисту: потреби узгоджують з Корецьким

Європейська комісія готує допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, причому узгодження ведуться на високому рівні: 10 листопада єврокомісарка Аджа Лабіб проведе чергову розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, щоб домовитися, яка саме допомога потрібна Україні терміново.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявила речниця Європейської комісії Ева Грнчіржова.

На 10 листопада запланована друга телефонна розмова єврокомісарки Лабіб з Корецьким щодо Механізму цивільного захисту ЄС для України. Попередня розмова відбулася 9 листопада.

"Робота ще триває, але зрозуміло одне: ми забезпечуватимемо електропостачання в Україні, роботу лікарень та функціонування життєво необхідних служб. Це вже передбачено нашим планом на цю зиму, про який президентка фон дер Ляєн оголосила в лютому", – сказала Грнчіржова.

Грнчіржова повідомила, що 9 листопада єврокомісарка Аджа Лабіб вже провела детальну розмову з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким про конкретні потреби України.

"Ми хочемо доставити належну допомогу в належне місце, належним людям і в належний час. Йдеться не лише про доставку допомоги, а про те, щоб спрямувати її таким чином, щоб вона могла мати вплив на життя українців", – заявила речниця.

За її словами, ЄС вже розібрав цілу електростанцію, щоб доставити її в Україну та використати для складання необхідної енергетичної інфраструктури.

"Ми очікуємо вже детальної оцінки того, що саме і де потрібно в Україні. І тоді на цій основі ми зможемо підготувати технічні аспекти та доставити допомогу, яку запросила Україна", – сказала вона.

Речниця також повідомила, що від початку війни на гуманітарну допомогу Україні було виділено майже 1,5 млрд євро. За її словами, у вересні було оголошено про додаткові 52 млн євро, завдяки чому загальний обсяг гуманітарної допомоги на цей рік сягнув понад 200 млн євро.

Як повідомляла "Європейська правда", представники Єврокомісії та України 9 листопада провели зустріч, щоб визначити першочергові потреби українських міст та громад після російських атак на важливу інфраструктуру та обговорити можливість надання термінової допомоги ЄС, зокрема через Механізм цивільного захисту Євросоюзу (UCPM).

Раніше 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн вони домовилися про застосування спеціального механізму ЄС для термінової допомоги Україні.

Нагадаємо, Словаччина заявила про намір передати Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Також уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.