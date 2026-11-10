ЕС поможет Украине через механизм гражданской защиты: потребности согласовывают с Корецким

Европейская комиссия готовит помощь Украине через Механизм гражданской защиты ЕС, причем согласование ведется на высоком уровне: 10 ноября еврокомиссар Аджа Лабиб проведет очередной разговор с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, чтобы договориться, какая именно помощь срочно необходима Украине.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Ева Грнчиржова.

На 10 ноября запланирован второй телефонный разговор еврокомиссара Лабиб с Корецким относительно механизма гражданской защиты ЕС для Украины. Предыдущий разговор состоялся 9 ноября.

"Работа еще продолжается, но ясно одно: мы будем обеспечивать электроснабжение в Украине, работу больниц и функционирование жизненно важных служб. Это уже предусмотрено нашим планом на эту зиму, о котором президент фон дер Ляйен объявила в феврале", – сказала Грнчиржова.

Грнчиржова сообщила, что 9 ноября еврокомиссар Аджа Лабиб уже провела подробный разговор с премьер-министром Сергеем Корецким о конкретных потребностях Украины.

"Мы хотим доставить надлежащую помощь в надлежащее место, надлежащим людям и в надлежащее время. Речь идет не только о доставке помощи, но и о том, чтобы направить ее таким образом, чтобы она могла повлиять на жизнь украинцев", – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, ЕС уже разобрал целую электростанцию, чтобы доставить ее в Украину и использовать для сборки необходимой энергетической инфраструктуры.

"Мы ожидаем уже подробной оценки того, что именно и где необходимо в Украине. И тогда на этой основе мы сможем подготовить технические аспекты и доставить помощь, которую запросила Украина", – сказала она.

Пресс-секретарь также сообщила, что с начала войны на гуманитарную помощь Украине было выделено почти 1,5 млрд евро. По ее словам, в сентябре было объявлено о дополнительных 52 млн евро, благодаря чему общий объем гуманитарной помощи на этот год превысил 200 млн евро.

Как сообщала "Европейская правда", представители Еврокомиссии и Украины 9 ноября провели встречу, чтобы определить первоочередные потребности украинских городов и общин после российских атак на важную инфраструктуру и обсудить возможность предоставления срочной помощи ЕС, в частности через Механизм гражданской защиты Евросоюза (UCPM).

Ранее 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Урсулой фон дер Ляйен они договорились о применении специального механизма ЕС для срочной помощи Украине.

Напомним, Словакия заявила о намерении передать Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование.

Также правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы содействовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.