Зеленський: ЄС застосує спеціальний механізм для допомоги Україні у надзвичайних ситуаціях

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що ЄС застосує спеціальний механізм із допомоги Україні у надзвичайних ситуаціях із постачанням електрики, води та тепла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що нараз ситуація в енергетиці України є дуже складною: "Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче – у Києві, Херсоні, а також Дніпропетровській, Сумській і Донецькій областях".

"Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим", – поінформував він.

Крім того, як зазначив Зеленський, вони із фон дер Ляєн обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими та євроінтеграційні питання.

Також йшлося про опублікований Єврокомісією щорічний Звіт про розширення Європейського Союзу, де, за словами Зеленського, ЄК "успішно оцінила прогрес України". У цьому контексті президент наголосив на необхідності відкрити всі кластери і почати закривати розділи у переговорах про вступ України.

"Звісно, обговорили дипломатію. Днями були переговори в Брюсселі, де наші команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи. Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати", – додав він.

Нагадаємо, Словаччина заявила про намір передати Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Також уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.