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Словаччина передасть Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання

Новини — Четвер, 5 листопада 2026, 18:28 — Ольга Романська

У четвер, 5 листопада, у Львові пройшли спільні консультації урядів України та Словацької Республіки, де прем’єр-міністри Сергій Корецький та Роберт Фіцо підписали Декларацію про співробітництво.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Корецького у Х.

Зокрема, у рамках декларації, Словаччина передасть Україні пакет енергетичної допомоги на суму 500 тисяч євро. За ці кошти до кінця місяця в Україну доставлять 54 генератори. Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямовує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро – на медичне обладнання для українських лікарень.

"Предметно зупинилися на співпраці в межах європейського інструменту SAFE. Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро", – заявив прем’єр-міністр України.

Також Фіцо з Корецьким обговорили відкриття решти двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону. А також – запровадження спільного контролю на кордоні та електронної черги.

Крім того, Словаччина оголосила про рішення передати для потреб "Укрзалізниці" три електровози. В Україні сподіваються, що до кінця року вони вийдуть на колію європейського стандарту на Закарпатті.

Нагадаємо, також Словаччина приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна звернулася до ЄС із проханням про надання 70 млрд євро додаткової допомоги на 2027 рік, але Словаччина і Угорщина до цієї ініціативи не долучаться.

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