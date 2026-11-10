ЗМІ: Франція шукає механізм здешевлення страхування суден в Ормузькій протоці

Президент Франції Емманюель Макрон веде переговори з країнами Перської затоки з метою пошуку шляхів зниження вартості страхування суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами джерел, наразі тривають переговори з Саудівською Аравією та іншими державами Перської затоки щодо створення механізму, підтриманого державою, який би взяв на себе частину страхових ризиків для суден, що проходять через цю протоку.

Також вони зазначили, що такий механізм сприяв би постачанню енергоносіїв завдяки зниженню вартості перевезень.

Співрозмовники розповіли, що у цих переговорах беруть участь різні французькі міністерства – від енергетики до закордонних справ та фінансів.

Водночас наразі не зовсім зрозуміло, як така страхова схема працюватиме на практиці та які гарантії можна надати. Речник адміністрації президента Франції підтвердив, що робота в цьому напрямку триває.

Варто зауважити, що минулого місяця Макрон відвідав Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що закриття Ормузької протоки обійшлося Європі в 127 млрд євро через зростання цін.

Наприкінці жовтня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що перебої у судноплавстві в Ормузькій протоці, Червоному та Чорному морях можуть потенційно призвести до голоду в країнах Глобального Півдня.