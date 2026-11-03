Фон дер Ляєн: закриття Ормузької протоки коштувало Європі понад 120 млрд євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, у скільки обійшлося Європі закриття Ормузької протоки.

Про це вона сказала у вівторок, 3 листопада, під час заходу у Брюсселі, цитує Rapporteur, передає "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, закриття Ормузької протоки обійшлося Європі в 127 млрд євро через зростання цін.

"З моменту закриття Ормузької протоки імпорт викопного палива обійшовся Європі в додаткові 127 млрд євро, не принісши жодної додаткової молекули енергії. 127 млрд євро лише через закриття цієї Ормузької протоки. Отже, імпортуючи нафту та газ, ми також ризикуємо імпортувати пов’язані з ними потрясіння та кризи", – акцентувала вона.

За даними американських ЗМІ, 3 листопада США завдали обмежених ударів по цілях на іранському острові Кешм.

Окрім цього, як повідомляють ЗМІ, США та Іран аналізують останні пропозиції посередників щодо того, як подолати розбіжності та запобігти черговому раунду війни.

Зазначимо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном незабаром закінчиться, але не уточнив, як саме це відбудеться.