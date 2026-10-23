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Глава МЗС Німеччини попередив про загрозу голоду через перебої в морському судноплавстві

Новини — П'ятниця, 23 жовтня 2026, 12:24 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що перебої у судноплавстві в Ормузькій протоці, Червоному та Чорному морях можуть потенційно призвести до голоду в країнах Глобального Півдня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У п’ятницю в Стамбулі Вадефуль зустрінеться з колегами з Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану, Єгипту, Франції та Великої Британії. Вони мають намір обговорити низку геополітичних питань, серед яких, за словами речника МЗС Туреччини, "палестинське питання, ситуація в Ормузькій протоці, події в Ємені та пошук шляхів припинення війни в Україні".

"Ми всі відчуваємо наслідки атак на морські шляхи, чи то на заправній станції, чи то в супермаркеті. Але в інших регіонах існує загроза голоду, коли добрива не доходять до тих місць, де вони є необхідними для забезпечення базового виробництва", – сказав Вадефуль перед  зустріччю у Стамбулі в п’ятницю.

Він мав на увазі не лише закриття Іраном Ормузької протоки та погрози хуситів щодо протоки Баб-аль-Мандаб, а й російські атаки на судноплавство в Чорному морі.

"Це впливає на найбідніших людей у світі, чиє основне продовольче забезпечення особливо залежить від пшениці, а також на наших партнерів, таких як Туреччина – найбільша у світі країна-переробник пшениці", – сказав він.

"Необгрунтовані атаки на вільне судноплавство та сусідні країни мають припинитися. Для людей у всьому регіоні, які страждають від голоду, які більше не почуваються в безпеці у своїх власних домівках, продовження нестабільності є неприйнятним", – додав міністр.

Нагадаємо, у зв’язку з російськими атаками на цивільні торгові судна Європарламент закликає ЄС розглянути можливість розгортання військово-морської операції в Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на судна.

Між тим Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.

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