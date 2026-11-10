СМИ: Франция ищет механизм снижения стоимости страхования судов в Ормузском проливе

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры со странами Персидского залива с целью поиска путей снижения стоимости страхования судов, проходящих через Ормузский пролив.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам источников, в настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива о создании поддерживаемого государством механизма, который взял бы на себя часть страховых рисков для судов, проходящих через этот пролив.

Также они отметили, что такой механизм способствовал бы поставкам энергоносителей благодаря снижению стоимости перевозок.

Собеседники рассказали, что в этих переговорах участвуют различные французские министерства – от энергетики до иностранных дел и финансов.

В то же время пока не совсем понятно, как такая страховая схема будет работать на практике и какие гарантии можно предоставить. Пресс-секретарь администрации президента Франции подтвердил, что работа в этом направлении продолжается.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Макрон посетил Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что закрытие Ормузского пролива обошлось Европе в 127 млрд евро из-за роста цен.

В конце октября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что перебои в судоходстве в Ормузском проливе, Красном и Чёрном морях могут потенциально привести к голоду в странах Глобального Юга.