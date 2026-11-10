У Франції вважають, що Трамп не змінить підхід до торгівлі після виборів
Міністр торгівлі Франції Ніколя Форіссьє висловився щодо можливості зміни підходу американського президента Дональда Трампа до торгівлі.
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".
На думку Форіссьє, Трамп, ймовірно, не змінить свого підходу до торгівлі навіть після того, як Республіканська партія зазнала нищівної поразки на проміжних виборах у США минулого тижня.
"На мою думку, президент все ще має значну владу та незалежність у цих питаннях", – сказав він.
Французький міністр зауважив, що контроль демократів як над Палатою представників, так і над Сенатом дасть їм можливість ретельніше контролювати мита, але остаточне рішення щодо формування політики залишатиметься за президентом.
"Я не впевнений, що ситуація зміниться настільки суттєво", – визнав він.
Форіссьє зазначив, що важливо продовжувати обговорення торговельної угоди між Європейським Союзом та США, укладеної минулого року. А також наголосив, що переговори з американцями триватимуть, і він сподівається до кінця року домогтися виключення з дії тарифів французького вина та спиртних напоїв.
"Американці також люблять французьке шампанське. Вони люблять Бордо. Я впевнений, що вони зроблять це також – головне, щоб обговорення тривало", – додав Форіссьє.
Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.
А Трамп взявся погрожувати Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після цієї пропозиції.
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