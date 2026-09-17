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Трамп взявся лякати ЄС новими митами за пропозицію Канаді асоційованого членства

Новини — Четвер, 17 вересня 2026, 08:02 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп взявся погрожувати Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після пропозиції асоційованого членства для Канади, з якою він веде торгову війну.

Про це повідомляє CNBC, пише "Європейська правда".

У середу Трамп пригрозив ЄС новими митами або обмеженням торгівлі після пропозицій асоційованого членства для Канади. 

Він заявив, що готовий "застосувати дуже серйозні тарифи, або зупинити торгівлю з Європою багато чим", якщо це рішення ЄС виглядатиме як "недружній крок".

"Якщо це хороші наміри – то добре. Якщо це погані наміри – ми застосуємо проти Європи дуже серйозні тарифи", – наводить його слова CNN

"Думаю, це смішно… Канада була жахливим торговельним партнером", – додав Трамп. 

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. 

Очікується, що Карні 17 вересня виступить у Європарламенті, презентуючи Канаду як надійного партнера на тлі погіршення її відносин із США. 

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