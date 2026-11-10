Во Франции считают, что Трамп не изменит подход к торговле после выборов

Министр торговли Франции Николя Фориссье высказался о возможности изменения подхода американского президента Дональда Трампа к торговле.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По мнению Фориссье, Трамп, вероятно, не изменит своего подхода к торговле даже после того, как Республиканская партия потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах в США на прошлой неделе.

"На мой взгляд, президент по-прежнему обладает значительной властью и независимостью в этих вопросах", – сказал он.

Французский министр отметил, что контроль демократов как над Палатой представителей, так и над Сенатом даст им возможность более тщательно контролировать тарифы, но окончательное решение по формированию политики будет оставаться за президентом.

"Я не уверен, что ситуация изменится настолько существенно", – признал он.

Фориссье отметил, что важно продолжать обсуждение торгового соглашения между Европейским Союзом и США, заключенного в прошлом году. А также подчеркнул, что переговоры с американцами будут продолжаться, и он надеется до конца года добиться исключения из тарифов французского вина и спиртных напитков.

"Американцы также любят французское шампанское. Они любят Бордо. Я уверен, что они поступят так же – главное, чтобы обсуждение продолжалось", – добавил Фориссье.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп предупредил, что США введут 100-процентные пошлины на французское вино, если Париж не отменит свой цифровой налог на американских технологических гигантов. Трамп также начал угрожать Европейскому Союзу введением пошлин или ограничением торговли после предложения предоставить Канаде статус ассоциированного члена блока.

Читайте также: Без популизма не обойтись: чем демократы смогут удержать избирателей, выступивших против Трампа.