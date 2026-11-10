Ердоган оголосив про виявлення двох нафтових родовищ на південному сході Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пізно ввечері в понеділок оголосив про відкриття двох нових нафтових родовищ на південному сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ердоган написав у соцмережі X, що завдяки новим свердловинам видобуток нафти в регіоні Габар зросте на 30%. Це дозволить у другій половині 2027 року перевищити позначку у 100 тисяч барелів на добу.

"З гір Габара продовжують надходити радісні новини. Ми виявили нафту ще на двох нових родовищах у цьому регіоні – на родовищах, які ми назвали "Газілер" та "Чардаклі", – і вже з жовтня там розпочалося видобування", – зазначив Ердоган.

За його словами, за видобутку 120 тисяч барелів на добу додаткові надходження до економіки становитимуть 4,4 млрд доларів на рік.

Про оголошення стало відомо в день початку переговорів у межах кліматичного саміту COP31, учасники якого зібралися для обговорення глобальних зусиль зі стримування глобального потепління.

Критики вважають кліматичну політику Туреччини недостатньо ефективною, вказуючи на подальші інвестиції у викопне паливо та сумніви щодо виконання країною своїх кліматичних зобов'язань.

Туреччина майже повністю залежить від імпорту енергоносіїв. Країна споживає близько 1 млн барелів нафти на добу, приблизно 90% з яких імпортує. Анкара прагне скоротити щоденну потребу в нафті приблизно на 30% до 2040 року.

Торік у листопаді повідомлялось, що найбільші нафтопереробні заводи Туреччини стали купувати більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії.

Крім того, надходили повідомлення, що Туреччина обговорює з США розробку родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії.