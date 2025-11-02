Reuters: Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини стали купувати більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії.

Про це повідомили Reuters дві особи, безпосередньо обізнані з цим питанням, та кілька джерел у галузі, пише "Європейська правда".

Туреччина є одним з основних покупців російської нафти, поряд з Китаєм та Індією. Турецькі нафтопереробні заводи зараз вживають заходів, подібних до тих, що вживаються в Індії, що свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажу російської нафти.

Один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників з поставкою в грудні, за даними джерел.

За розрахунками Reuters, це становить від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на добу неросійських поставок, і означає, що SOCAR буде використовувати менше російської нафти.

За даними Kpler, російська нафта становила практично весь обсяг нафти, що надходив на нафтопереробний завод STAR у жовтні та вересні, і становила близько 210 тисяч барелів на добу.

Інший великий турецький нафтопереробник Tupras збільшує закупівлі неросійських сортів, які за якістю схожі на російську нафту Urals, наприклад іракських сортів, повідомили два джерела, не надаючи подальших деталей.

Tupras, яка володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, також, ймовірно, незабаром повністю припинить імпорт російської нафти на одному з цих заводів, щоб мати змогу продовжувати експорт палива до Європи, не порушуючи нових санкцій ЄС, повідомили два джерела.

За їхніми словами, компанія продовжить переробку російської нафти на іншому нафтопереробному заводі.

Раніше у США заявили про готовність продавати Китаю більше нафти і природного газу.

А деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".