ЗМІ: Туреччина розглядає угоду зі США щодо рідкісноземельних металів 

Туреччина обговорює з США розробку родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії, що знаменує зміну курсу після того, як подібні переговори з Китаєм і Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій і прав на переробку.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як повідомляють обізнані джерела на умовах анонімності, Анкара та Вашингтон розглядають можливість партнерства у розробці великого родовища рідкісноземельних елементів, нещодавно відкритого поблизу міста Ескішехір у центральній Анатолії.

Серед виявлених елементів – церій, празеодим і неодим, однак якість сировини на цьому етапі ще не визначена.

Обидві країни працюють над поглибленням співпраці в енергетичній та оборонній сферах після зустрічі президентів Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі минулого місяця.

Якщо сторони домовляться про спільну переробку виявлених елементів, це може перекреслити попередню угоду з Китаєм. За словами співрозмовників, переговори з Росією також не дали результатів.

Туреччина та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння щодо цього проєкту в жовтні 2024 року, однак перемовини загальмували після того, як Пекін наполягав на транспортуванні та переробці матеріалів у Китаї, відмовившись передавати технології, розповіли джерела.

Туреччина планує побудувати переробний завод, повідомили джерела. Країна також веде переговори з Канадою та Швейцарією про можливу співпрацю, зокрема про техніко-економічне обґрунтування, необхідне для просування проєкту, повідомили вони.

Крім того, Анкара планує подати заявку до Австралійського інституту геонаук на сертифікацію за кодексом JORC – стандартом, який визначає мінімальні вимоги до публічної звітності про результати геологорозвідки та дозволяє розкрити розміри родовищ для потенційних інвесторів.

Переговори Анкари із західними партнерами відбуваються на тлі зусиль США та ЄС обмежити домінування Китаю у видобутку та переробці рідкісноземельних елементів – групи з 17 металів, які мають вирішальне значення для оборонної промисловості, сучасної медичної техніки та електроніки, зокрема смартфонів iPhone.

Нагадаємо, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.