Эрдоган объявил об обнаружении двух нефтяных месторождений на юго-востоке Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздно вечером в понедельник объявил об открытии двух новых нефтяных месторождений на юго-востоке страны.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Эрдоган написал в соцсети X, что благодаря новым скважинам добыча нефти в регионе Габар вырастет на 30%. Это позволит во второй половине 2027 года превысить отметку в 100 тысяч баррелей в сутки.
"Из гор Габара продолжают поступать радостные новости. Мы обнаружили нефть еще на двух новых месторождениях в этом регионе – на месторождениях, которые мы назвали "Газилер" и "Чардакли", – и уже с октября там началась добыча", – отметил Эрдоган.
По его словам, при добыче 120 тысяч баррелей в сутки дополнительные поступления в экономику составят 4,4 млрд долларов в год.
Об этом объявлении стало известно в день начала переговоров в рамках климатического саммита COP31, участники которого собрались для обсуждения глобальных усилий по сдерживанию глобального потепления.
Критики считают климатическую политику Турции недостаточно эффективной, указывая на продолжающиеся инвестиции в ископаемое топливо и сомнения относительно выполнения страной своих климатических обязательств.
Турция почти полностью зависит от импорта энергоносителей. Страна потребляет около 1 млн баррелей нефти в сутки, примерно 90% из которых импортирует. Анкара стремится сократить суточную потребность в нефти примерно на 30% к 2040 году.
В ноябре прошлого года сообщалось, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нероссийской нефти в ответ на последние западные санкции против России.
Кроме того, поступали сообщения о том, что Турция обсуждает с США разработку месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии.