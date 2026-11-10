Эрдоган объявил об обнаружении двух нефтяных месторождений на юго-востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздно вечером в понедельник объявил об открытии двух новых нефтяных месторождений на юго-востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эрдоган написал в соцсети X, что благодаря новым скважинам добыча нефти в регионе Габар вырастет на 30%. Это позволит во второй половине 2027 года превысить отметку в 100 тысяч баррелей в сутки.

"Из гор Габара продолжают поступать радостные новости. Мы обнаружили нефть еще на двух новых месторождениях в этом регионе – на месторождениях, которые мы назвали "Газилер" и "Чардакли", – и уже с октября там началась добыча", – отметил Эрдоган.

По его словам, при добыче 120 тысяч баррелей в сутки дополнительные поступления в экономику составят 4,4 млрд долларов в год.

Об этом объявлении стало известно в день начала переговоров в рамках климатического саммита COP31, участники которого собрались для обсуждения глобальных усилий по сдерживанию глобального потепления.

Критики считают климатическую политику Турции недостаточно эффективной, указывая на продолжающиеся инвестиции в ископаемое топливо и сомнения относительно выполнения страной своих климатических обязательств.

Турция почти полностью зависит от импорта энергоносителей. Страна потребляет около 1 млн баррелей нефти в сутки, примерно 90% из которых импортирует. Анкара стремится сократить суточную потребность в нефти примерно на 30% к 2040 году.

В ноябре прошлого года сообщалось, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нероссийской нефти в ответ на последние западные санкции против России.

Кроме того, поступали сообщения о том, что Турция обсуждает с США разработку месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии.