У Португалії наказали школам та деяким держустановам залишатися зачиненими через майбутній шторм

Уряд Португалії наказав школам та деяким державним службам не працювати у середу, 11 листопада, через очікування на шторм "Чарльз".

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Луїш Невеш, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Очікується, що шторм може принести проливні дощі та пориви вітру зі швидкістю до 150 км/год.

"Будуть дуже складні моменти, коли знадобляться рятувальні операції", – сказав Невеш.

Він оголосив про заходи, які передбачають приведення всіх служб екстреної допомоги та військових підрозділів у стан готовності до того, що, за його словами, ймовірно, стане "абсолютно винятковим днем".

Наприкінці жовтня двоє чоловіків загинули внаслідок падіння дерев під час шторму "Боело", який накрив Велику Британію.

Того ж місяця через перший осінній шторм у Франції, шторм "Остін", 161 тисяча будинків залишилась без електроенергії, а в деяких районах фіксують пориви вітру близько 140 км/год.