В Португалии приказали школам и части госучреждений оставаться закрытыми из-за приближающегося шторма

Правительство Португалии распорядилось, чтобы школы и некоторые государственные учреждения не работали в среду, 11 ноября, в связи с ожидаемым штормом "Чарльз".

Об этом заявил министр внутренних дел страны Луиш Невеш, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что шторм может принести проливные дожди и порывы ветра со скоростью до 150 км/ч.

"Будут очень сложные моменты, когда понадобятся спасательные операции", – сказал Невеш.

Он объявил о мерах, предусматривающих приведение всех служб экстренной помощи и воинских подразделений в состояние готовности к тому, что, по его словам, вероятно, станет "абсолютно исключительным днем".

В конце октября двое мужчин погибли в результате падения деревьев во время шторма "Боэло", обрушившегося на Великобританию.

В том же месяце из-за первого осеннего шторма во Франции, шторма "Остин", 161 тысяча домов остались без электроэнергии, а в некоторых районах фиксировались порывы ветра около 140 км/ч.