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Британію накрили потужні бурі: двоє загиблих, сотні тисяч лишились без електрики

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Новини — Понеділок, 26 жовтня 2026, 11:09 — Ірина Кутєлєва

Двоє чоловіків загинули внаслідок падіння дерев під час шторму "Боело", який накрив Велику Британію.

Про це повідомляє Sky News, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, внаслідок шторму вулиці виявились затопленими, а без електропостачання залишились 800 тисяч домівок.

За даними влади, 60-річний чоловік загинув під падінням дерева поблизу Касл-Дугласа в шотландському Думфрісі, а чоловік віком близько 20 років загинув на півночі Лондона після того, як дерево впало на його автомобіль.

Двох жінок також доставили до лікарні після того, як на них впало дерево в Аберфелді.

 
Дерево впало на приватний будинок у Дарлінгтоні
фото: the telegraph

Шотландія, деякі райони Північної Ірландії та північ Англії найбільше постраждали від вітру та дощу протягом вихідних.

Останнє "бурштинове" попередження про сильний вітер було скасовано у неділю о 21:00 після того, як Британія пережила вихідні з бурхливою погодою, спричиненою двома штормами за три дні.

За даними Асоціації енергетичних мереж, яка представляє інтереси операторів у Великій Британії та Ірландії, станом на 19:00 неділі близько 90 тисяч споживачів все ще залишалися без електропостачання.

У середу 21 жовтня стало відомо, що щонайменше троє людей загинули внаслідок штормів та повеней на півдні Франції.

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати. 

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Велика Британія
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