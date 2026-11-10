В смертельных ДТП в Болгарии столкнулись 86 транспортных средств, объявлен траур

Во вторник утром в Болгарии на автомагистрали "Тракия" недалеко от Ямбола в двух серьезных авариях из-за сильного тумана столкнулись в общей сложности 86 транспортных средств, а число погибших возросло до 12.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BGNES.

Ранее сообщалось, что в двух цепных ДТП пострадали более 70 транспортных средств. Теперь поступили данные, что автомобилей было не менее 86.

63 транспортных средства находились на полосах движения в направлении Бургаса, 23 – в направлении Софии. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Калоян Калоянов на брифинге на месте серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Число погибших возросло с 11 до 12. Еще 50 человек получили ранения, их госпитализировали.

Премьер-министр Румен Радев объявил, что 11 ноября в Болгарии будет днем траура.

"Черный день для всей Болгарии… Я хотел бы еще раз выразить искренние соболезнования семьям и близким погибших. Я благодарю все спасательные команды и граждан, которые отреагировали и работали в чрезвычайно сложных погодных условиях сегодня утром, при очень ограниченной видимости. Я надеюсь, что состояние пострадавших стабилизируется и что у нас больше не будет смертельных случаев", – сказал премьер-министр Болгарии.

По словам очевидцев, на месте ДТП видимость сначала составляла около 70–80 метров, но резко снизилась до всего 10 метров. Асфальтовое покрытие было мокрым.

Считается, что авария на полосах движения в направлении Софии произошла из-за невнимательности водителей, которые отвлеклись, заметив серьезную аварию на встречной полосе дороги.

Напомним, на востоке Нидерландов 24 августа произошла авария с участием автобуса, перевозившего учащихся средней школы из Германии.

До этого семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.